Российские ученые впервые показали эффективность коррекции ПТСР сырной диетой

Как отметила эксперт, ПТСР — тяжелое психическое расстройство, которое развивается у переживших опасное для жизни событие. Проблема профилактики и лечения этого состояния является «одной из наиболее злободневных задач».

«Основным препятствием для эффективной коррекции ПТСР является низкая эффективность современных лекарств. И впервые в России, а, может быть и в мире, наши ученые ... продемонстрировали эффективность коррекции этого синдрома сырной диетой», — поделилась Цейликман.

Декан сослалась на данные исследований, выполненных на лабораторных белых крысах, которых подвергли экспериментальному ПТСР. В течение 14 дней животным добавляли в рацион сыр твердых зрелых сортов. Другую группу аналогичных крыс содержали на обычном рационе. Ученые выяснили, что у животных на обычном питании наблюдалась повышенная тревожность, а в формирующих долговременную память отделах мозга снижались концентрации дофамина и серотонина. При этом у крыс, употребляющих сыр, снизилась тревожность, а концентрация дофамина выросла.

«Кроме того, потребление сыра привело к повышению активности генов, отвечающих за продукцию нейротрофинов, то есть белковых факторов пластичности нейронов», — добавила Цейликман.

Как отметила эксперт, сейчас в мире существуют лишь попытки лечения ПТСР психотерапией, при этом акцентируется внимание на важности диеты в коррекции расстройства.

