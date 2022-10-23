Российские ученые разработали нейрошлем для военных и геймеров
Ученые Института проблем управления им. В.А. Трапезникова (ИПУ РАН) и Воронежского госуниверситета (ВГУ) создали устройство, которое может управлять беспилотниками с помощью силы мысли, пишут «Известия».
Новинка – это комплекс из нейрогарнитуры и специального приложения для смартфона. Разработчики предлагают вмонтировать в каску, танковый шлем или фуражку.
«Речь — об использовании биоактивных человеческих импульсов, потому что сам по себе человек — это электронная биомашина. В процессе его жизнедеятельности изменяется электрическая активность. Данное электрическое состояние мы и можем фиксировать», — пояснил старший научный сотрудник ИПУ РАН Данияр Вольф.
Также нейрокаска помогает контролировать состояние человека в шлеме удаленно. Можно снимать данные о самочувствии и настроении человека.
По мнению разработчиков, устройство будет полезно в применении военным, строителям, геологам, а также для реабилитации людей с ограниченными возможностями. В настоящее время нейрошлем пока больше подходит для игровых интерфейсов.
Ранее профессор-невролог, директор Научно-практического психоневрологического центра имени З.П. Соловьева, член-корреспондент РАН Алла Гехт в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказала, что стресс, курение, алкоголь и загрязнение окружающей среды оказывают крайне негативное влияние на работу человеческого мозга.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+8 672 / сут.
Умерли
390 тыс.+88 / сут.
Выздоровели
20,7 млн+10 578 / сут.
- Российские ученые разработали нейрошлем для военных и геймеров
- Бен Уоллес заявил, что Киев не намерен идти на эскалацию конфликта с Москвой
- Шойгу провел по телефону переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином по Украине
- На Украине захотели ввести санкции против умершей певицы Елены Образцовой
- США отказали Украине в поставках HIMARS
- В районе Иркутска ввели режим ЧС после крушения самолета
- Шойгу высказал обеспокоенность Уоллесу подготовкой провокации Киева на Украине с «грязной бомбой»
- Вучич прогнозирует «идеальный шторм» из-за размещения дивизии США в Румынии
- В сгоревшем после падения Су-30 доме в Иркутске проживали пять человек
- После теракта ВСУ в Херсоне погиб один человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru