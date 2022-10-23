Российские ученые разработали нейрошлем для военных и геймеров

Новинка – это комплекс из нейрогарнитуры и специального приложения для смартфона. Разработчики предлагают вмонтировать в каску, танковый шлем или фуражку.

«Речь — об использовании биоактивных человеческих импульсов, потому что сам по себе человек — это электронная биомашина. В процессе его жизнедеятельности изменяется электрическая активность. Данное электрическое состояние мы и можем фиксировать», — пояснил старший научный сотрудник ИПУ РАН Данияр Вольф.

Также нейрокаска помогает контролировать состояние человека в шлеме удаленно. Можно снимать данные о самочувствии и настроении человека.

По мнению разработчиков, устройство будет полезно в применении военным, строителям, геологам, а также для реабилитации людей с ограниченными возможностями. В настоящее время нейрошлем пока больше подходит для игровых интерфейсов.

Ранее профессор-невролог, директор Научно-практического психоневрологического центра имени З.П. Соловьева, член-корреспондент РАН Алла Гехт в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказала, что стресс, курение, алкоголь и загрязнение окружающей среды оказывают крайне негативное влияние на работу человеческого мозга.

