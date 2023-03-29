Российские ученые назвали растение, замедляющее старение
Специалисты Балтийского федерального университета (БФУ) им. И.Канта выяснили, что пижма обыкновенная (Tanacetum vulgare L.) способна снизить частоту мутаций клеток, улучшить усвоение кислорода и замедлить старение. Итоги исследования публикует портал Pharmaceutics.
По данным ученых, пижма, произрастающая в Балтийском регионе, отличается более разнообразным составом по сравнению с растением с других территорий — Северной Европы, Северной Кореи, Японии, Китая и Северной Америки.
Специалисты БФУ собирали пижму в Калининградской области, сушили в естественных условиях, методом высокоэффективной жидкостной хроматографии определяли наличие и выделение полезных веществ.
«Нами выделены биологически активные вещества (БАВ) из пижмы обыкновенной ... В рамках исследования удалось подтвердить уже описанные в литературе свойства пижмы, а также обнаружить новые», – отметил заведующий лабораторией микробиологии и биотехнологий Станислав Сухих.
Как выяснили ученые, БАВ могут влиять на мутагенные клетки и способствовать снижению недостатка кислорода клеток, проявляют общее антиокислительное, противомикробное, кардиопротекторное воздействие. Отмечается, что пижму можно использовать для разработки продуктов питания для поддержания активности и долголетия. Итоги исследования позволят начать разработку продуктов на основе растения для пищевой, косметической и других отраслей промышленности.
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