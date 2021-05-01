Российские ученые научили искусственный интеллект оценивать риск смерти при коронавирусе

Ученые обучили искусственный интеллект оценке пяти ключевых факторов риска, повышающих вероятность смерти от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

«Выяснилось, что наибольший вклад в летальность внесли пять факторов риска. Это артериальная гипертензия (50%), ишемическая болезнь сердца (36%), ожирение (30%), сахарный диабет (18%), возраст старше 60 лет (54%)», — сообщили в НТИ.

Отмечается, что большинство (58%) умерших от коронавирусной инфекции - мужчины, средний возраст жертв болезни составляет 61,3 года.

Система поддержки принятия врачебных решений (СППВР), созданная на основе больших данных и технологий искусственного интеллекта, ведет поиск подозрений на COVID-19 по 14 симптомам. Для оценки риска развития заболевания в тяжелой форме система анализирует наличие в электронных документах пациента негативных клинических состояний, среди которых возраст, индекс массы тела, артериальная гипертензия, сахарный диабет. Кроме того, искусственный интеллект анализирует, есть ли в документах отметки об ишемической болезни сердца, инсульте, фибрилляции предсердий, хронических заболеваниях легких, злокачественных новообразованиях.

Как уточнили в НТИ, в создании алгоритма участвовали специалисты медицинского института Петрозаводского государственного университета, Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава, ООО «К-Скай» и Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Ученые проанализировали данные 7 118 пациентов с COVID-19 из 8 медучреждений ЯНАО за период с 1 октября до 25 ноября прошлого года.

«Летальность в группе составила 0,7%», - добавили в НТИ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Искусственный ИнтеллектСмертьУченыеКоронавирус
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