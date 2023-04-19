СМИ: «Яндекс» ищет гуманитариев для обучения нейросети
Компания «Яндекс» начала нанимать профессиональных редакторов, журналистов, филологов, педагогов и сотрудников других гуманитарных областей, сообщают «Известия».
Предполагается, что они будут готовить эталонные тексты для обучения нейросети YaLM 2.0 от «Яндекса». Гуманитариям предложат должности AI-тренеров или их руководителей. Нейросеть будет работать в «Алисе», «Поиске» и других сервисах компании.
AI-тренеры помогут выйти на качественно новый уровень обучения искусственного интеллекта. Может понадобиться несколько сотен таких специалистов.
Ранее в ЛДПР заявили о создании нейросети «Жириновский», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 257 / сут.
Умерли
398 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+8 416 / сут.
- В России к осени появится обновленная вакцина от коронавируса
- ВСУ разрушили с помощью С-300 школу под Снигиревкой
- СМИ: Минэнерго США уведомило Росатом об американских технологиях на Запорожской АЭС
- СМИ: «Яндекс» ищет гуманитариев для обучения нейросети
- Ким Чен Ын призвал начать подготовку к запуску спутника-разведчика
- Песков не подтвердил обсуждение в Кремле второй волны частичной мобилизации
- Российские силы контролируют около 90% Артемовска
- Съемки фильма «Раст» с Болдуином возобновят в ближайшие дни
- СМИ: Гутерреш был удивлен решением Украины
- Лавров: США могут обмануть в любой момент
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru