СМИ: «Яндекс» ищет гуманитариев для обучения нейросети

Предполагается, что они будут готовить эталонные тексты для обучения нейросети YaLM 2.0 от «Яндекса». Гуманитариям предложат должности AI-тренеров или их руководителей. Нейросеть будет работать в «Алисе», «Поиске» и других сервисах компании.

AI-тренеры помогут выйти на качественно новый уровень обучения искусственного интеллекта. Может понадобиться несколько сотен таких специалистов.

Ранее в ЛДПР заявили о создании нейросети «Жириновский», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

