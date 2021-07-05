Российская «умная колонка» будет передавать ароматы фильмов

Illusion Aroma может синтезировать и распылять ароматы из нескольких сменных картриджей. Однако для этого разработчики должны добавлять «дорожку с запахами» при помощи монтажа. После этого нейросеть сможет автоматически распознавать объекты на экране и смешивать запахи.

Прототип колонки имеет четыре барабана по семь картриджей, а для синхронизации с компьютером использует Bluetooth-соединение.

Стоимость устройства оценивается в 50 тысяч рублей. Его можно будет размещать в небольших залах кинотеатров.

