Российская «умная колонка» будет передавать ароматы фильмов
Российская компания Illusion разработала технологию, с помощью которой любители кино смогут ощущать запахи во время просмотра фильмов в зависимости от сцены на экране, сообщает «РЕН ТВ».
Illusion Aroma может синтезировать и распылять ароматы из нескольких сменных картриджей. Однако для этого разработчики должны добавлять «дорожку с запахами» при помощи монтажа. После этого нейросеть сможет автоматически распознавать объекты на экране и смешивать запахи.
Прототип колонки имеет четыре барабана по семь картриджей, а для синхронизации с компьютером использует Bluetooth-соединение.
Стоимость устройства оценивается в 50 тысяч рублей. Его можно будет размещать в небольших залах кинотеатров.
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