Голливудские актеры откроют киношколу для малообеспеченных студентов
Голливудские актеры, режиссеры и продюсеры объявили о создании новой киношколы для малообеспеченных студентов.
В проекте примут участие Джордж Клуни, Дон Чидл, Керри Вашингтон, Минди Кейлинг, Грант Хеслов, Николь Авант, Ева Лонгория, основатели кинокомпании Working Title Films Тим Беван и Эрик Феллнер, сопредседатель агентства Creative Artists Agency Брайан Лурд, а также суперинтендант Объединенного школьного округа Лос-Анджелеса (крупнейшее объединение школ в Калифорнии) Остин Бейтнер.
Образовательное учреждение получило название Школы кино и телевидения Ройбала, которое расположится в Учебном центре Эдварда Р. Ройбала в Лос-Анджелесе.
В киношколе студенты смогут получить академическое образование, практическую подготовку, а также слушать лекции известных экспертов Голливуда. Также школа запустит специальную программу стажировки, она будет доступна ученикам с 9 по 12 классы. Открытие намечено на осень 2022 года.
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