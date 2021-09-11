Роспотребнадзор прокомментировал данные о блокировке смартфонов Xiaomi в Крыму

«Жалоб не поступало. При обращении потребителей будет проведена соответствующая проверка», — цитирует РБК пресс-службу ведомства.

Ранее на форуме мобильных разработчиков XDA Developers появилась информация о том, что компания Xiaomi блокирует смартфоны собственного производства в Кубе, Иране, Сирии, Северной Корее, Судане и на российском полуострове Крым. Это первые случаи, когда блокировка коснулась аппаратов, купленных и активированных в другой стране.

