Роспотребнадзор прокомментировал данные о блокировке смартфонов Xiaomi в Крыму
По данным Роспотребнадзора, жители и гости Крыма не направляли официальных жалоб на блокировку смартфонов компании Xiaomi.
«Жалоб не поступало. При обращении потребителей будет проведена соответствующая проверка», — цитирует РБК пресс-службу ведомства.
Ранее на форуме мобильных разработчиков XDA Developers появилась информация о том, что компания Xiaomi блокирует смартфоны собственного производства в Кубе, Иране, Сирии, Северной Корее, Судане и на российском полуострове Крым. Это первые случаи, когда блокировка коснулась аппаратов, купленных и активированных в другой стране.
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