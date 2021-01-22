Роспатент рассказал об изобретениях для лечения коронавируса
22 января 202118:44
С начала пандемии коронавируса в Роспатент поступило 570 заявок на изобретения, связанные с борьбой с инфекцией, рассказал глава ведомства Григорий Ивлиев.
Патенты по 145 из них уже выданы.
По его словам, создано пять модификаций аппарата для искусственной вентиляции легких, создан прибор для выявления в толпе людей с высокой температурой, а также прибор, который по известным анализам определяет наличие коронавируса без компьютерной томографии, передает «Радио 1».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru