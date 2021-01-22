Роспатент рассказал об изобретениях для лечения коронавируса

С начала пандемии коронавируса в Роспатент поступило 570 заявок на изобретения, связанные с борьбой с инфекцией, рассказал глава ведомства Григорий Ивлиев.

Патенты по 145 из них уже выданы.

По его словам, создано пять модификаций аппарата для искусственной вентиляции легких, создан прибор для выявления в толпе людей с высокой температурой, а также прибор, который по известным анализам определяет наличие коронавируса без компьютерной томографии, передает «Радио 1».

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