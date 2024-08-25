МЧС: в Сочи объявлено штормовое предупреждение

В Сочи до 26 августа объявили штормовое предупреждение из-за непогоды, сообщили в пресс-службе управления МЧС по Краснодарскому краю.

На Кубани ожидается жара в 41 градус

В ведомстве предупредили о предстоящих ливнях, сильном ветре, оползнях и смерчей над акваторией Сочи.

Отмечается, что порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. На малых реках ожидается подъем уровня воды.

Ранее в Гидрометцентре России предупредили о риске образования смерчей над акваторией Черного моря, передает «Радиоточка НСН».

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