МЧС: в Сочи объявлено штормовое предупреждение
25 августа 202417:40
В Сочи до 26 августа объявили штормовое предупреждение из-за непогоды, сообщили в пресс-службе управления МЧС по Краснодарскому краю.
В ведомстве предупредили о предстоящих ливнях, сильном ветре, оползнях и смерчей над акваторией Сочи.
Отмечается, что порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. На малых реках ожидается подъем уровня воды.
Ранее в Гидрометцентре России предупредили о риске образования смерчей над акваторией Черного моря, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шесть человек попали в реанимацию после обстрела белгородского поселка Ракитное
- На 63-м километре МКАД столкнулись четыре автомобиля
- МЧС: в Сочи объявлено штормовое предупреждение
- На Украине трое мобилизованных осужденных сбежали с автоматами
- Сноуден заявил, что Макрон «опустился до взятия заложников»
- В Благовещенске подростки на электросамокате наехали на беременную женщину
- Кадыров сообщил об эвакуации 51 срочника из поселка в Курской области
- Нетаньяху заявил о перехвате запущенных из Ливана ракет и беспилотников
- В Приморском крае перевернулся автобус с туристами
- СМИ: российским чиновникам поручили удалить служебные переписки в Telegram
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru