Роскомнадзор заблокировал мессенджер Signal

Мессенджер Signal заблокирован в России «в связи с нарушением требований российского законодательства», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Роскомнадзор.

В ведомстве пояснили необходимость блокировки мессенджера тем, что это требуется для предотвращения его использования в террористических и экстремистских целях.

СМИ: YouTube полностью перестал открываться во многих регионах России

Согласно данным сервисов «Сбой.рф» и Downradar, утром Signal был недоступен для пользователей в России.

Signal считается одним из самых безопасных мессенджеров — он использует протокол сквозного шифрования для всех чатов, что позволяет защитить сообщения от перехвата, передает «Радиоточка НСН.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:БлокировкаМессенджерыРоскомнадзор

Горячие новости

Все новости

партнеры