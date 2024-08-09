Роскомнадзор заблокировал мессенджер Signal

Мессенджер Signal заблокирован в России «в связи с нарушением требований российского законодательства», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Роскомнадзор.

В ведомстве пояснили необходимость блокировки мессенджера тем, что это требуется для предотвращения его использования в террористических и экстремистских целях.