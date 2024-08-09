Роскомнадзор заблокировал мессенджер Signal
Мессенджер Signal заблокирован в России «в связи с нарушением требований российского законодательства», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Роскомнадзор.
В ведомстве пояснили необходимость блокировки мессенджера тем, что это требуется для предотвращения его использования в террористических и экстремистских целях.
Согласно данным сервисов «Сбой.рф» и Downradar, утром Signal был недоступен для пользователей в России.
Signal считается одним из самых безопасных мессенджеров — он использует протокол сквозного шифрования для всех чатов, что позволяет защитить сообщения от перехвата, передает «Радиоточка НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru