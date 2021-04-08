Роскомнадзор призвал россиян переходить на российские аналоги Zoom
Роскомнадзор призвал россиян переходить на российские аналоги Zoom, передает RT.
Ведомство пояснило, что хотя Zoom Video Communications не заявляла об отказе обслуживать частных клиентов, такие риски есть, как и риски утечки данных пользователей.
Во вторник Высшая школа экономики (ВШЭ) на своем сайте заявила, что американская компания Zoom Video Communications запретила продавать доступ к госсектору в России и СНГ из-за опасения санкционных рисков. Университет заявил о намерении переходить на другие программы для видеосвязи. В Госдуме предложили вузам заранее отказаться от использования программы и переходить на отечественные аналоги. Ранее сообщалось, что работников российских оборонных предприятий оставили без WhatsApp и Zoom.
Ректор МГТУ имени Баумана Анатолий Александров заявил телеграм-каналу "Радиоточка НСН", что не согласен с депутатами Госдумы, призывающими российские вузы отказаться от использования приложения.
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