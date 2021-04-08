Роскомнадзор призвал россиян переходить на российские аналоги Zoom, передает RT.

Ведомство пояснило, что хотя Zoom Video Communications не заявляла об отказе обслуживать частных клиентов, такие риски есть, как и риски утечки данных пользователей.

Во вторник Высшая школа экономики (ВШЭ) на своем сайте заявила, что американская компания Zoom Video Communications запретила продавать доступ к госсектору в России и СНГ из-за опасения санкционных рисков. Университет заявил о намерении переходить на другие программы для видеосвязи. В Госдуме предложили вузам заранее отказаться от использования программы и переходить на отечественные аналоги. Ранее сообщалось, что работников российских оборонных предприятий оставили без WhatsApp и Zoom.

Ректор МГТУ имени Баумана Анатолий Александров заявил телеграм-каналу "Радиоточка НСН", что не согласен с депутатами Госдумы, призывающими российские вузы отказаться от использования приложения.

