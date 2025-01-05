«Росатом»: В восьми регионах построят АЭС

По его словам, это произойдет в течение ближайших 15–20. Отмечается, что наблюдается очень комфортная ситуация для бизнеса в Мурманской области. В 2030-е годы «Росатом» планирует начать работы по созданию мощностей в Хабаровском крае. Одна из задач госкорпорации — получить первые атомные киловатт-часы на Приморской АЭС к 2032 году.

На Дальнем Востоке атомная энергетика необходима для замены угольных станций, регион развивается и обеспечивает работу важных предприятий, заявил НСН эксперт высшей экспертной комиссии Общественного Совета «Росатома» Олег Муратов.

