«Росатом»: В восьми регионах построят АЭС
Восемь регионов России получат статус владеющих атомной энергетикой, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление генерального директора «Росатома» Алексея Лихачева.
По его словам, это произойдет в течение ближайших 15–20. Отмечается, что наблюдается очень комфортная ситуация для бизнеса в Мурманской области. В 2030-е годы «Росатом» планирует начать работы по созданию мощностей в Хабаровском крае. Одна из задач госкорпорации — получить первые атомные киловатт-часы на Приморской АЭС к 2032 году.
На Дальнем Востоке атомная энергетика необходима для замены угольных станций, регион развивается и обеспечивает работу важных предприятий, заявил НСН эксперт высшей экспертной комиссии Общественного Совета «Росатома» Олег Муратов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru