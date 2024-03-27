«Росатом» начал испытания уникального оборудования по производству ядерного топлива будущего
Госкорпорация «Росатом» начала испытания уникального оборудования по производству инновационного ядерного топлива. Тестовой площадкой стал опытно-демонстрационный энергокомплекс проекта «Прорыв» в городе Северск, Томской области.
Старт испытания был дан в режиме телемоста в рамках международного форума «Атомэкспо-2024», проходящего на федеральной территории «Сириус». В церемонии участвовали глава «Росатома» Алексей Лихачёв, научный руководитель проекта «Прорыв» Евгений Адамов, а также глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси и гендиректор Всемирной ядерной ассоциации Сама Бильбао-и-Леон.
В рамках проекта впервые в мировой практике на одной площадке будут построены АЭС с «быстрым» реактором и пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл. По словам Адамова, при такой компоновке объекта, отработавшее в реакторе топливо, после переработки будет направляться на изготовление свежего. Постепенно система станет практически автономной и требующей подпитки только регенерированным или обеднённым ураном, например, из отвалов обогатительных производств.
Как напоминает «Радиоточка НСН», ранее президент страны Владимир Путин отмечал, что Россия является мировым лидером в сфере атомных технологий и помогает в развитии атомной энергетики другим странам. Ожидается, что первый из объектов опытно-демонстрационного энергокомплекса проекта «Прорыв» будет введен в эксплуатацию до конца 2024 года.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Армении заявили, что пограничники РФ покинут аэропорт Звартноц до 1 августа
- Выручка российских авиакомпаний достигла рекордных значений в 2023 году
- Умер актер сериала «Санта Барбара» Антонио Эвора
- Володин предложил Счетной палате проверить тарифы на отопление в регионах
- Умер один из пострадавших в «Крокусе», находившийся в крайне тяжелом состоянии
- Путин поручил рассмотреть вопрос о производстве игровых приставок
- Замглавы ФТС Ягодкину заподозрили в превышении полномочий с применением насилия
- Актер Садальский раскритиковал идею признать Пугачеву иноагентом
- Путин поручил выделить субсидии на перевозки в Калининградскую область
- В Южной Корее уточнили слова главы Минобороны страны о Буче
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru