«Росатом» начал испытания уникального оборудования по производству ядерного топлива будущего

Госкорпорация «Росатом» начала испытания уникального оборудования по производству инновационного ядерного топлива. Тестовой площадкой стал опытно-демонстрационный энергокомплекс проекта «Прорыв» в городе Северск, Томской области.

Старт испытания был дан в режиме телемоста в рамках международного форума «Атомэкспо-2024», проходящего на федеральной территории «Сириус». В церемонии участвовали глава «Росатома» Алексей Лихачёв, научный руководитель проекта «Прорыв» Евгений Адамов, а также глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси и гендиректор Всемирной ядерной ассоциации Сама Бильбао-и-Леон.

В рамках проекта впервые в мировой практике на одной площадке будут построены АЭС с «быстрым» реактором и пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл. По словам Адамова, при такой компоновке объекта, отработавшее в реакторе топливо, после переработки будет направляться на изготовление свежего. Постепенно система станет практически автономной и требующей подпитки только регенерированным или обеднённым ураном, например, из отвалов обогатительных производств.

Как напоминает «Радиоточка НСН», ранее президент страны Владимир Путин отмечал, что Россия является мировым лидером в сфере атомных технологий и помогает в развитии атомной энергетики другим странам. Ожидается, что первый из объектов опытно-демонстрационного энергокомплекса проекта «Прорыв» будет введен в эксплуатацию до конца 2024 года.

