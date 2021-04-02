Рогозин раскрыл одну из угроз национальной безопасности России

Зависимость от иностранного программного обеспечения (ПО) угрожает национальной безопасности России. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Зависимость от импортных поставок программного обеспечения является одним из факторов, который негативно влияет не только на информационную безопасность госкорпорации "Роскосмос", но и в целом угрожает национальной безопасности России», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте госкорпорации.

В Роскосмосе уточнили, что Департамент цифрового развития корпорации вместе с ЦНИИ машиностроения создал дорожную карту по импортонезависимости информационно-коммуникационных технологий, содержащую этапы ее реализации.

Кроме того, департамент намерен сформировать экспертный совет по сопровождению процессов цифровой трансформации. В его состав будет включена секция по обеспечению импортонезависимости, которая станет для российских разработчиков площадкой для обмена опытом.

Также Роскосмос сообщает о грядущем объединении усилий с Росатомом, компаниями «Ростелеком» и «Газпромнефть» с тем, чтобы создавать более качественные продукты. Кроме того, госкорпорация учредит Ассоциацию крупнейших потребителей ПО и IT-оборудования.

