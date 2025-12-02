«В целом роботехника используется в разных направлениях, есть уже роботы-сварщики, роботы-пылесосы в промышленном производстве. Даже если есть один такой робот, предприятие уже может рассчитывать на льготы в таком случае. Это хорошая инициатива, которая поможет производителям роботов больше получать заказов, а предприятиям получить мотивацию дополнительную. Но это только одно из направлений. Без спроса на технику не будет и производства. Робот – это долгие научные работы, в это необходимо вкладываться. Конечно, это национальный приоритет, без поддержки государства здесь не обойтись», - пояснил он.

По его словам, в России компаний-разработчиков не так много, а рынок робототехники не сформирован.

«У нас компании, которые создают роботов, можно на пальцах рук посчитать. У них не так много заказов, пока даже рано говорить о нашем рынке. Пока все покупается за границей. Если у нас появятся заказы, тогда и будет ответ на этот спрос. Так произошло с дронами, например. Когда появился спрос, мы начали массово выпускать. Сначала мы начинаем собирать из иностранных компонентов, потом уже заменяем своими аналогами», - объяснил собеседник НСН.

В России необходимо развивать робототехнику, так как уже есть большие наработки в этой сфере, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.

