Разработчик сайта Кремля: Россия по развитию финтеха лучшая в мире

«Наши пользователи самые требовательные в мире. Именно из-за этого у нас самые лучшие финансовые технологии, финансовые сервисы и интернет-магазины, именно по пользовательскому интерфейсу, по тому, как они работают и какие они современные. Взять Европу, там нет ни одной страны, у которой есть такого уровня сервисы как в России. Если даже брать США, то у них есть отдельные магазины, например, Amazon и все. А у нас есть и Ozon, и Wildberries и так далее. Они во многих аспектах лучше работают, чем зарубежные гиганты. И вот эта культура, которая у нас уже работает, ее бы не подрастерять», - сказал Геллер.

Ранее сообщалось, что Wildberries по итогам 2021 года увеличил оборот (GMV) на 93%, до 844 млрд рублей.

