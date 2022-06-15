МегаФон протестирует технологии интернета вещей в электроэнергетике

МегаФон намерен сотрудничать с ПАО «Россети Ленэнерго» в области инновационных проектов. Соответствующее соглашение подписано в среду на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).



Компании договорились обмениваться опытом, определять потенциальные направления для внедрения инновационных продуктов в области электроэнергетики, а также тестировать цифровые решения в рамках пилотных проектов.



«Мы видим, что партнеры активно внедряют цифровые решения в свои процессы, и готовы предложить актуальные продукты, направленные на качественные коммуникации с клиентами, защиту от киберугроз и решение других задач», — отметил генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан.



Он добавил, что сервисы МегаФона созданы на базе российского ПО и сертифицированы по самым высоким стандартам, что гарантирует качественную работу даже в меняющихся условиях. В свою очередь генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин заявил, что применение современных информационных технологий в энергетическом комплексе – это важнейшее направление для дальнейшего развития отрасли.



«Мы строим высокоавтоматизированные объекты, создаем интеллектуальные сети, все большее значение приобретает укрепление информационной безопасности. Активное сотрудничество со столь крупными провайдерами IT-услуг и сервисов, как МегаФон, - значимый фактор в эффективности разработки и внедрения новых продуктов и технологий в электросетевой комплекс предприятия», - добавил Кузьмин.



Решения на базе технологии интернета вещей помогут компаниям бороться с несанкционированным потреблением электроэнергии: аналитика на основе датчиков IoT оперативно даст сигнал об аномальных показаниях с приборов учета. Среди актуальных продуктов сотового оператора также более десяти решений в области кибербезопасности для защиты баз данных и собственной инфраструктуры компаний.



Также МегаФон заявил о готовности предоставить партнерам цифровые решения для эффективного взаимодействия с клиентами. Сервис «Интеллектуальная обработка вызовов», например, позволит автоматизировать работу контактного центра, настроить информирование клиентов и освободить сотрудников от части рутинных задач. Решение “МегаФон Таргет” поможет легко настроить информирование клиентов по смс. Для удобства регистрации и входа на сайты сетевых компаний МегаФон готов внедрить решение “Мобильный ID”, которое обеспечивает простую идентификацию по номеру телефона.

