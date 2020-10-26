Раскрыты неожиданные последствия COVID-19 для детей
Заболевание COVID-19 у детей может сказаться в будущем на их фертильности – способности при достижении половой зрелости производить жизнеспособное потомство. О таких последних результатах исследования рассказала председатель исполнительного комитета Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова.
Речь идёт о реакции организма мальчиков на перенесённую инфекцию. У них отмечается значительное изменение сперматогенеза – механизма развития мужских половых клеток, отмечает Газета.ру. Как подчеркнула Намазова-Баранова, примерно у трети детей снизились когнитивные функции вне зависимости от тяжести течения болезни.
Всё это может сказаться на фертильность будущих поколений, предупредила специалист. На возможные проблемы у переболевших мальчиков, по её словам, обязаны обратить внимание не только педиатры, но и урологи.
Она призвала организовать тщательные наблюдения за детьми, которым довелось перенести такое заболевание в любом виде, передает РИА ФАН. Дети чаще переносят коронавирус без каких-либо симптомов, однако могут быть заразны для окружающих в течение трех недель.
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