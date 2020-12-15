СМИ: Производство iPhone в 2021 году вырастет на 30%

Компания Apple планирует в первой половине 2021 года увеличить производство смартфонов iPhone почти на 30%. Об этом сообщает издание Nikkei Asia со ссылкой на источники.

Американская корпорация намерена выпустить около 96 млн смартфонов, что почти на треть превышает прошлогодние показатели. Apple уже заказала устройства у поставщиков. Кроме последней модели iPhone 12, компания выпустит смартфоны из предыдущих линеек.

Однако, по данным Nikkei Asia, планы компании может нарушить недостаток деталей для устройств.

Согласно предварительным прогнозам, всего Apple выпустит около 230 млн iPhone в следующем году. Объёмы производства станут на 20% больше, чем в текущем году.

Ранее стало известно, что Apple может вернуть в iPhone 13 сканер отпечатков пальцев Touch ID. По данным СМИ, пользователи жалуются на неудобство функции Face ID из-за обязательного ношения масок во время пандемии.

