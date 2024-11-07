Расходы на науку в России увеличат на 13% в 2025 году

Финансирование науки в Российской Федерации в 2025 году вырастет на 13%, проинформировал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. По его словам, больше всего дополнительных средств направят на фундаментальные научные исследования.

Как уточнил глава ведомства в эфире телеканала «Россия 24», в бюджете 2025 года на науку заложено 76 миллиардов 777 миллионов рублей больше по сравнению с текущим годом. На фундаментальные научные исследования предполагается выделить 55 млрд рублей. Прирост к 2024 году составит 21%.

Кроме того, как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Фальков сообщил об увеличении на 7% финансирования прикладных научных исследований, имеющих практическое значение.

