Расходы на науку в России увеличат на 13% в 2025 году
Финансирование науки в Российской Федерации в 2025 году вырастет на 13%, проинформировал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. По его словам, больше всего дополнительных средств направят на фундаментальные научные исследования.
Как уточнил глава ведомства в эфире телеканала «Россия 24», в бюджете 2025 года на науку заложено 76 миллиардов 777 миллионов рублей больше по сравнению с текущим годом. На фундаментальные научные исследования предполагается выделить 55 млрд рублей. Прирост к 2024 году составит 21%.
Кроме того, как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Фальков сообщил об увеличении на 7% финансирования прикладных научных исследований, имеющих практическое значение.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru