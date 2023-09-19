РАН: мощная магнитная буря обрушится на Землю 19 сентября
Сильная магнитная буря обрушится на Землю 19 сентября, сообщает телеканал «360» со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
Пик геомагнитного шторма придется на период с полудня до 17:00 часов. Вероятность повторного удара составляет не более 5%. Затем геомагнитный фон еще раз незначительно повысится 23 и 29 сентября.
В первой половине октября геомагнитных возмущений не прогнозируется.
Ранее магнитная буря на Земле заметно усилилась и доросла до отметки G4, что считается очень сильным уровнем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Зеленский сменил агрессивный тон в преддверие визита в США
- В Москве на АЗС подорожало топливо
- РАН: мощная магнитная буря обрушится на Землю 19 сентября
- США: две трети ядерной триады находятся в боевой готовности
- Эрдоган прокомментировал позицию Турции по урегулированию конфликта вокруг Украины
- Депутата Госсовета Татарстана подозревается в хранении наркотиков
- Сидаков завоевал «золото» на ЧМ по борьбе в Белграде
- Гладков: в Шебекинском округе сбиты три воздушные цели
- У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5
- Белый дом заявил о прогрессе в контрнаступлении ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru