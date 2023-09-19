РАН: мощная магнитная буря обрушится на Землю 19 сентября

Сильная магнитная буря обрушится на Землю 19 сентября, сообщает телеканал «360» со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

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Пик геомагнитного шторма придется на период с полудня до 17:00 часов. Вероятность повторного удара составляет не более 5%. Затем геомагнитный фон еще раз незначительно повысится 23 и 29 сентября.

В первой половине октября геомагнитных возмущений не прогнозируется.

Ранее магнитная буря на Земле заметно усилилась и доросла до отметки G4, что считается очень сильным уровнем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: NASA
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