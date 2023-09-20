Ракова: В России начал действовать ГОСТ для ИИ-сервисов в медицине

По её словам, это уже 11 отечественный стандарт, аналогов в мире он не имеет. Документ устанавливает основу процессов жизненного цикла нейросетей и будет применяться, в первую очередь, разработчиками сервисов ИИ, лабораториями и медорганизациями при технических и клинических испытаниях.

Она уточнила, что ГОСТ был разработан с участием московских рентгенологов, специалистов Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы.

«Стремительное развитие технологий, которое идет в московском здравоохранении, поставило вопрос о необходимости принятия норм, регламентирующих его использование... Это обеспечит внедрение только проверенных, надёжных решений в практическую медицину, поможет в разработке новых нейросетей и тестировании существующих», – указала Ракова.

Ранее в 24 поликлиниках Москвы внедрили сервиса ИИ для постановки окончательного диагноза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

