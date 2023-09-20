Ракова: В России начал действовать ГОСТ для ИИ-сервисов в медицине
Анастасия Ракова заявила, что с 1 сентября в России начал действовать ГОСТ, необходимый для безопасного проектирования и техобслуживания систем искусственного интеллекта (ИИ) в клинической медицине, сообщает пресс-служба московского правительства.
По её словам, это уже 11 отечественный стандарт, аналогов в мире он не имеет. Документ устанавливает основу процессов жизненного цикла нейросетей и будет применяться, в первую очередь, разработчиками сервисов ИИ, лабораториями и медорганизациями при технических и клинических испытаниях.
Она уточнила, что ГОСТ был разработан с участием московских рентгенологов, специалистов Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы.
«Стремительное развитие технологий, которое идет в московском здравоохранении, поставило вопрос о необходимости принятия норм, регламентирующих его использование... Это обеспечит внедрение только проверенных, надёжных решений в практическую медицину, поможет в разработке новых нейросетей и тестировании существующих», – указала Ракова.
Ранее в 24 поликлиниках Москвы внедрили сервиса ИИ для постановки окончательного диагноза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Собянин поручил повысить городскую доплату к пенсии в 2024 году
- Медведев заявил, что предатели армянского народа отправятся в ад
- Путин намерен в октябре посетить Китай
- Жители разрушенного дома в Балашихе раскрыли подробности ЧП
- Песков: Путин не опустится до личных оскорблений в адрес Байдена и других коллег
- СМИ: Пожар начался в доме на улице Островитянова в Москве
- Развожаев: два дрона ВСУ сбиты средствами ПВО в Крыму
- В Москве снова затопило торговый центр «Времена года»
- Нагорный Карабах и Азербайджан договорились о полном прекращении огня
- Песков напророчил новые торговые войны между Украиной и Евросоюзом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru