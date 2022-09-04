Работа большого адронного коллайдера под угрозой из-за энергокризиса в Европе

«Нас действительно беспокоит стабильность энергосистемы, потому что мы делаем все возможное, чтобы предотвратить отключение электричества в нашем регионе», - отмечает Клоде.

По его словам, ЦЕРН хочет исключить внезапное отключение установки стоимостью 4,4 миллиарда долларов. Ученые намерены закрыть другие ускорители, чтобы снизить потребление электроэнергии центром на 25%.

Также ЦЕРН ведет переговоры с энергетическим гигантом Electricite de France, чтобы за день получить предупреждение о планирующемся уменьшении потребления электроэнергии.

Ранее, 10 сентября 2008 года, был запущен Большой адронный коллайдер (БАК). Ускоритель частиц представляет собой кольцевой тоннель, длина которого практически достигает 27 километров. Он проходит по территории двух стран: Франции и Швейцарии.

