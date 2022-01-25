Физики обнаружили на Большом адронном коллайдере экзотическую Х-частицу
Доказательства существования Х-частиц обнаружили в кварк-глюонной плазме, которая производится на Большом адронном коллайдере в Европейском совете ядерных исследований (ЦЕРН). Об этом говорится в статье физиков Массачусетского технологического института (MIT), опубликованной в журнале Physical Review Letters.
Отмечается, что Вселенная после Большого взрыва представляла собой состоящую из кварков и глюонов плазму. Эти элементарные частицы перед охлаждением и формированием адронов образовывали различные нестабильные частицы. Считается, что перед самым охлаждением появлялись экзотические Х-частицы, структура которых неизвестна.
Специалисты, используя методы машинного обучения, выделили события-кандидаты среди 13 млрд столкновения тяжелых ионов, в результате каждого из которых появились десятки тысяч заряженных частиц. Согласно итогам анализа, эксперты обнаружили примерно сотню частиц X (3872) — разновидности Х-частиц, которая состоит из четырех кварков либо представляет собой новый тип молекул, состоящих из двух образованных двумя кварками мезонов.
Ранее ученые открыли на Большом адронном коллайдере новую частицу — двойной очарованный тетракварк Tcc+, напоминает Газета.ру. Отмечалось, что открытие позволит находить более тяжелые частицы того же типа.
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