Физики обнаружили на Большом адронном коллайдере экзотическую Х-частицу

Отмечается, что Вселенная после Большого взрыва представляла собой состоящую из кварков и глюонов плазму. Эти элементарные частицы перед охлаждением и формированием адронов образовывали различные нестабильные частицы. Считается, что перед самым охлаждением появлялись экзотические Х-частицы, структура которых неизвестна.

Специалисты, используя методы машинного обучения, выделили события-кандидаты среди 13 млрд столкновения тяжелых ионов, в результате каждого из которых появились десятки тысяч заряженных частиц. Согласно итогам анализа, эксперты обнаружили примерно сотню частиц X (3872) — разновидности Х-частиц, которая состоит из четырех кварков либо представляет собой новый тип молекул, состоящих из двух образованных двумя кварками мезонов.

Ранее ученые открыли на Большом адронном коллайдере новую частицу — двойной очарованный тетракварк Tcc+, напоминает Газета.ру. Отмечалось, что открытие позволит находить более тяжелые частицы того же типа.

