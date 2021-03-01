Путину рассказали о новом российском препарате против коронавируса «Мир-19»

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что к середине марта текущего года планируется завершить первую фазу клинических исследований препарата от коронавируса прямого действия «Мир-19», сообщает пресс-служба Кремля.

По её словам, это уникальный препарат, который основан на применении микроРНК, который не влияет на геном и иммунитет человека, но при этом «высокоэффективно поражает вирус», предотвращает самые тяжёлые формы развития COVID-19, в том числе пневмониты и острые респираторные дистресс-синдромы.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным Скворцова отметила, что клинические исследования «Мир-19» стартовали сразу после Нового года.

«С учётом того, что это новая молекула - она новая и запатентованная и аналогов не имеет, - мы первую фазу проходим особенно тщательно, поскольку нужно доказать безопасность уже у людей. Мы закончим к середине марта первую фазу и переходим уже к работе с пациентами, переходим ко второй фазе», - рассказала Глава ФМБА.

С начала пандемии в России зафиксировано 4 257 650 случаев коронавируса, сообщает «Свободная пресса». Умерло 86 455 человек, выздоровели 3 823 074 человек.

