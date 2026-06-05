Путин: Россия будет укреплять свою IT-инфраструктуру
Россия будет укреплять свою IT-инфраструктуру и сотрудничать в этом только с теми странами, которые уважают взаимные обязательства. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, российский лидер отметил, что чужие сервисы поначалу могут быть удобными, но потом обязательно проявится цена зависимости
Путин также добавил, что перед странами сейчас стоит вопрос исторического выбора: либо создавать свои платформы, либо стать цифровой периферией.
19‑й Петербургский международный экономический форум стартовал 3 июня под девизом «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа включает четыре тематических блока. Участники обсудят геополитические изменения, феномен «мирового беспорядка», роль дипломатии, новую финансовую и энергетическую карту мира, а также партнёрство со странами, не поддержавшими западные санкции, и сотрудничество с Глобальным Югом, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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