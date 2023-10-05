«Поможет прошивка!»: Редакция Wylsacom объяснила причины перегрева iPhone 15 Pro Max
IPhone 15 Pro Max нагревается незначительно в обычных условиях, как правило, виной всему неоптимизированное приложение, сказал НСН представитель YouTube-канала Wylsacom.
Решить проблему перегрева iPhone 15 Pro Max поможет либо новая прошивка, либо отказ от его использования при экстремально жарких температурах. Об этом НСН заявил представитель YouTube-канала Wylsacom.
Ранее Apple выпустила новую операционную систему iOS 17.0.3, в которой исправила ошибку, приводящую к перегреву смартфонов. Больше всего жалоб на эту проблему было получено от владельцев iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Компания Apple заверили, что обновление не будет снижать производительности чипа A17 Pro. Представитель Wylsacom заявил, что iPhone 15 Pro Max нагревается незначительно по сравнению с другими устройствами.
«На этой неделе на нашем канале вышел ролик, посвященный проблеме перегрева. Мы сравнивали iPhone 14 Pro Max, iPhone 15 Pro Max и Samsung Galaxy S23 Ultra. В среднем IPhone 15 Pro Max был на один-два градуса теплее при одинаковых нагрузках, феноменального перегрева не наблюдалось. Поведение прибора может изменить прошивка, возможно, нечто неоптимизированное нагружало либо память, либо процессор, что и приводило к нагреву. Прошивка может либо подрезать какие-то частоты, либо оптимизировать работу памяти или процессора. Возможно, устройством пользовались под палящим солнцем, например, в Калифорнии или в Дубае. Но в таких условиях нагреется любой гаджет, нужно это учитывать», — сказал собеседник НСН.
Ранее компания Apple представила обновление, которое снижает электромагнитное излучение от iPhone 12. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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