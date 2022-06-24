Промышленники совместно с «Швабе» подвели итоги минской выставки по безопасности
В Минске завершилась Международная выставка «Национальная безопасность. Беларусь – 2022», на которой оптико-электронный холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех показал российские решения для обеспечения безопасности в промышленности, соцсфере, медицине и на объектах другого профиля.
Мероприятие было организовано при поддержке МВД Беларуси, Комитета Госбезопасности Республики, Оперативно-аналитического центра при Президенте страны и других ведомств. Экспозицию «Швабе» посетили глава МИД Белоруссии Владимир Макей, министр здравоохранения республики Дмитрий Пиневич, замминистра Борис Андросюк, госсекретарь Совбеза РБ Александр Вольфович, замдиректора Росгвардии генерал-полковник Алексей Беззубиков, а также представители Государственного таможенного комитета страны.
В ходе международной выставки прошли переговоры с делегациями Главного управления промышленности и Главного управления здравоохранения Брестской области, заводов «Брестмаш» и МАЗ, а также врачебным сообществом. К тому же руководители и специалисты дочерней компании «Швабе-Москва» побывали на производственной площадке Минского завода колесных тягачей и обсудили вопросы перспективного сотрудничества.
«Россия и Белоруссия много лет поставляют друг другу медтехнику и запчасти. Мы готовы продолжать это сотрудничество и выходить на новый уровень», - заявил гендиректор «Швабе», член Бюро Союза машиностроителей РФ Алексей Патрикеев.
Наиболее популярным экспонатом на выставке стал российский спецавтомобиль скорой помощи Lada Largus Prima класса «B», созданный для санитарной эвакуации и оказания медпомощи выездной бригадой.
И досмотровый комплекс с тепловизором Лыткаринского завода оптического стекла (ЛЗОС), который позволяет обнаружить любой металл массой от одного грамма и определить температуру тела человека во время проверки. К тому же в комплекс могут быть встроены обнаружители взрывчатых веществ и опасных химических агентов, а также портальный радиационный монитор. Отмечается, что такое устройство уже востребовано в аэропортах, школах и на вокзалах.
Наряду с этим гости выставки смогли вживую увидеть, как работает уникальная российская SWIR-камера НПО «Орион», проявляющая все, что скрыто за тонированным стеклом, туманом, дымом и другими преградами.
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