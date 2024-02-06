«Прогресс МС-24» отстыкуется от МКС 13 февраля

Грузовой корабль «Прогресс МС-24» отстыкуется от Международной космической станции (МКС) 13 февраля. Об этом говорится в сообщении «Роскосмоса».

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Уточняется, что подготовка к расстыковке корабля от МКС выполнена накануне, 5 февраля.

Корабль «Прогресс МС-24» планируется запустить 15 февраля, а в субботу, 17 февраля, он пристыкуется к МКС.

Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что космонавт Кононенко стал рекордсменом по пребыванию в космосе. Заявление корпорации приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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