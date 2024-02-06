«Прогресс МС-24» отстыкуется от МКС 13 февраля
6 февраля 202415:59
Грузовой корабль «Прогресс МС-24» отстыкуется от Международной космической станции (МКС) 13 февраля. Об этом говорится в сообщении «Роскосмоса».
Уточняется, что подготовка к расстыковке корабля от МКС выполнена накануне, 5 февраля.
Корабль «Прогресс МС-24» планируется запустить 15 февраля, а в субботу, 17 февраля, он пристыкуется к МКС.
Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что космонавт Кононенко стал рекордсменом по пребыванию в космосе. Заявление корпорации приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru