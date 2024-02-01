NASA: российский космонавт Горбунов присоединится к экипажу миссии Crew-9 на МКС

Российский космонавт Александр Горбунов присоединится к экипажу миссии Crew-9 компании SpaceX, которая отправится к Международной космической станции, сообщает NASA.

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Это произойдет не ранее августа текущего года. Миссия будет состоять из астронавтов США командира Зена Кардмана, пилота Ника Хейга, специалиста миссии Стефани Уилсон, космонавта «Роскосмоса» Александра Горбунова. Это будет первый полет Горбунова в космос и на МКС.

Космонавт родом из Железногорска в Курской области.

Ранее корабль Crew Dragon с космическими туристами пристыковался к МКС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: roscosmos.ru
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