Программу по возвращению покинувших страну ИТ-специалистов разрабатывают в России

По его словам, в этой ситуации не стоит вопрос «экономических условий», а специалисты должны понимать, что им «нечего бояться» в России. 1 ноября он объявил, что задача его министерства — разработать программу обратной релокации.

«Мы против драконовских мер в отношении сотрудников, которые уехали. Мы должны создать условия, чтобы они захотели вернуться и работать в России. Здесь никаких ограничений не должно быть», — сообщил министр.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал о том, что правом на отсрочку от частичной мобилизации воспользовались около 5 тысяч IT-специалистов, получивших повестки.



