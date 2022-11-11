Программу по возвращению покинувших страну ИТ-специалистов разрабатывают в России
Минцифры разрабатывает условия программы по возвращению в Россию уехавших ИТ-специалистов. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев, передает ТАСС.
«Мы пытаемся сформулировать, что должно быть сделано дополнительно, чтобы снять опасения и страхи тех, кто уехал. Мы сейчас смотрим, обсуждаем, что могло бы дать гарантии определенные тем, кто уехал, какой уровень гарантий тут может быть», - заявил Шадаев.
По его словам, в этой ситуации не стоит вопрос «экономических условий», а специалисты должны понимать, что им «нечего бояться» в России. 1 ноября он объявил, что задача его министерства — разработать программу обратной релокации.
«Мы против драконовских мер в отношении сотрудников, которые уехали. Мы должны создать условия, чтобы они захотели вернуться и работать в России. Здесь никаких ограничений не должно быть», — сообщил министр.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал о том, что правом на отсрочку от частичной мобилизации воспользовались около 5 тысяч IT-специалистов, получивших повестки.
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