Программа по распознаванию лиц стала лучшим в мире стартапом в сфере искусственного интеллекта

Разработчик программного обеспечения для распознавания лиц и интеллектуальной видеоаналитики NtechLab (технологический партнёр «Ростеха») стал лучшим в мире стартапом в сфере искусственного интеллекта. Компания победила в G20 Innovation League, первом международном конкурсе технологических компаний, организованном Группой двадцати.

Технологический форум прошел в Сорренто 9-10 октября по инициативе Италии, которая председательствует в «двадцатке».

На первом этапе конкурса самые перспективные стартапы номинировались каждой из стран G20. На втором этапе 100 из прошедших в финал разработок оценивались международными венчурными инвесторами и технологическими корпорациями. Учитывались такие критерии, как финансовые результаты, уникальность продукта, компетенции команды, соответствие современным вызовам.