Программа по распознаванию лиц стала лучшим в мире стартапом в сфере искусственного интеллекта
Разработчик программного обеспечения для распознавания лиц и интеллектуальной видеоаналитики NtechLab (технологический партнёр «Ростеха») стал лучшим в мире стартапом в сфере искусственного интеллекта. Компания победила в G20 Innovation League, первом международном конкурсе технологических компаний, организованном Группой двадцати.
Технологический форум прошел в Сорренто 9-10 октября по инициативе Италии, которая председательствует в «двадцатке».
На первом этапе конкурса самые перспективные стартапы номинировались каждой из стран G20. На втором этапе 100 из прошедших в финал разработок оценивались международными венчурными инвесторами и технологическими корпорациями. Учитывались такие критерии, как финансовые результаты, уникальность продукта, компетенции команды, соответствие современным вызовам.
По словам генерального директора NtechLab Андрея Теленкова, без систем интеллектуальной видеоаналитики город не может быть умным и безопасным, а бизнес конкурентоспособным. Он добавил, что видеоаналитика уже используется практически во всех отраслях – от промышленности до розничной торговли.
В мае NtechLab заняла первое место в конкурсе алгоритмов распознавания лиц Face Recognition Vendor Test (FRVT) Национального института стандартов и технологий министерства торговли США (NIST). Конкурс считается самым престижным международным соревнованием компаний, которые занимаются распознаванием лиц.
Разработанная NtechLab технология распознавания лиц – математический алгоритм, позволяющий в режиме реального времени за доли секунды и с точностью выше 99% распознавать лица в больших массивах фото- и видеопотоков.
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