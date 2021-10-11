Программа по распознаванию лиц стала лучшим в мире стартапом в сфере искусственного интеллекта

Разработчик программного обеспечения для распознавания лиц и интеллектуальной видеоаналитики NtechLab (технологический партнёр «Ростеха») стал лучшим в мире стартапом в сфере искусственного интеллекта. Компания победила в G20 Innovation League, первом международном конкурсе технологических компаний, организованном Группой двадцати.

Технологический форум прошел в Сорренто 9-10 октября по инициативе Италии, которая председательствует в «двадцатке».

На первом этапе конкурса самые перспективные стартапы номинировались каждой из стран G20. На втором этапе 100 из прошедших в финал разработок оценивались международными венчурными инвесторами и технологическими корпорациями. Учитывались такие критерии, как финансовые результаты, уникальность продукта, компетенции команды, соответствие современным вызовам.

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По словам генерального директора NtechLab Андрея Теленкова, без систем интеллектуальной видеоаналитики город не может быть умным и безопасным, а бизнес конкурентоспособным. Он добавил, что видеоаналитика уже используется практически во всех отраслях – от промышленности до розничной торговли.

В мае NtechLab заняла первое место в конкурсе алгоритмов распознавания лиц Face Recognition Vendor Test (FRVT) Национального института стандартов и технологий министерства торговли США (NIST). Конкурс считается самым престижным международным соревнованием компаний, которые занимаются распознаванием лиц.

Разработанная NtechLab технология распознавания лиц – математический алгоритм, позволяющий в режиме реального времени за доли секунды и с точностью выше 99% распознавать лица в больших массивах фото- и видеопотоков.


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