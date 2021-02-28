Жители США отсудили у Facebook $650 млн из-за технологии распознавания лиц

Согласно решению суда, каждый из 1,6 млн жителей штата, которые подали иск, получит как минимум $345 в качестве компенсации от Facebook. Часть средств пойдет на оплату работы юриста.

Facebook больше не намерена автоматически использовать в социальной сети технологию распознавания лиц - в будущем эта функция будет по умолчанию отключена.

Создатель Facebook Марк Цукерберг считает, что традиционные офисы уступят место удаленке. Присутствовать на работе сотрудник сможет благодаря виртуальной и дополненной реальностям — VR и AR.

