Проект для промышленных дизайнеров в Москве посетили более 500 человек
Проект «Промышленный дизайн в Москве» за два месяца посетили более 500 специалистов, сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
На лекции «Что такое промышленный дизайн?» участники оценили влияние отрасли на успех бизнеса и улучшение качества жизни, а также проанализировали данное направление с позиции стратегического процесса. На воркшопах «Промышленный дизайн в легкой промышленности» и «Промышленный дизайн в коспецевтике» эксперты обсудили важность бренда для качественных продуктов и роль промдизайна в легпроме и космецевтике.
Мастер-класс «Промышленный дизайн как инструмент индустриального развития» дал участникам практические навыки в профессиональной разработке дизайна.
Овчинский назвал промдизайн одним из ключевых слагаемых эффективности промышленного сектора Москвы, а также актуальным направлением, которое развивается городом. По его словам, цель проекта – повысить значимость направления среди производственных компаний столицы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru