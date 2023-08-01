Проект для промышленных дизайнеров в Москве посетили более 500 человек

Проект «Промышленный дизайн в Москве» за два месяца посетили более 500 специалистов, сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

На лекции «Что такое промышленный дизайн?» участники оценили влияние отрасли на успех бизнеса и улучшение качества жизни, а также проанализировали данное направление с позиции стратегического процесса. На воркшопах «Промышленный дизайн в легкой промышленности» и «Промышленный дизайн в коспецевтике» эксперты обсудили важность бренда для качественных продуктов и роль промдизайна в легпроме и космецевтике.

Мастер-класс «Промышленный дизайн как инструмент индустриального развития» дал участникам практические навыки в профессиональной разработке дизайна.

Овчинский назвал промдизайн одним из ключевых слагаемых эффективности промышленного сектора Москвы, а также актуальным направлением, которое развивается городом. По его словам, цель проекта – повысить значимость направления среди производственных компаний столицы.

