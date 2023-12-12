Продукцию резидента ОЭЗ «Технополис Москва» внесли в реестр отечественных продуктов
Радиоэлектронное устройство резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» внесли в реестр отечественных продуктов Министерства торговли и промышленности России. Полученное в ноябре уходящего года заключение дает компании конкурентные преимущества и приоритетный доступ к закупкам госкомпаний, заявил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Заключение Минпромторга было выдано на одноканальные источники вторичного электропитания в модульном исполнении серии СПН2Д. Эти устройства преобразовывают энергию, обеспечивая электроприборам заданные параметры напряжения, тока, частоты. Они используются в радиоэлектронике, в том числе специального назначения.
Гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев уточнил, что компания является одним из старейших предприятий в отрасли, и за 30 лет ее деятельности там выпущено в серийное производство свыше 300 видов источников вторичного электропитания.
В свою очередь глава компании Емельян Полянский отметил, что новая линейка устройств является дальнейшим эволюционным развитием выпускаемых ранее источников вторичного электропитания, а основным заказчиком станут обслуживающие электрическое хозяйство организации.
ОЭЗ «Технополис Москва» - территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов.
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