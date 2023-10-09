Премию Нобеля по экономике присудили американке за изучение роли женщин на рынке труда

В 2021 году канадско-американский экономист Дэвид Кард, а также исследователи из США Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс стали лауреатами Нобелевской премии по экономике также благодаря новым взглядам на рынок труда.

Ранее Нобелевская премия по литературе присуждена норвежскому драматургу Юну Фоссе. В сообщении Нобелевского комитета указывается, что он стал лауреатом за «новаторские пьесы и прозу, которые позволяют высказать неизъяснимое». Его драмы на сегодняшний день — одни из наиболее востребованных на мировых сценах. Фоссе пишет романы, урезанные до стиля, который называют «минимализм Фоссе», передает «Радиоточка НСН».



