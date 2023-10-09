Премию Нобеля по экономике присудили американке за изучение роли женщин на рынке труда

Нобелевскую премию по экономике получила Клаудии Голдин из Гарвардского университета «за улучшение понимания положения женщин на рынке труда».

Она проанализировала роль женщин в сфере труда на протяжении 200 лет, изучив их положение и условия труда. Ее исследование указывает на основные причины сохраняющегося гендерного неравенства, то есть, приближает человечество к решению этой проблемы.

Нобелевскую премию мира не дали Зеленскому

В 2021 году канадско-американский экономист Дэвид Кард, а также исследователи из США Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс стали лауреатами Нобелевской премии по экономике также благодаря новым взглядам на рынок труда.

Ранее Нобелевская премия по литературе присуждена норвежскому драматургу Юну Фоссе. В сообщении Нобелевского комитета указывается, что он стал лауреатом за «новаторские пьесы и прозу, которые позволяют высказать неизъяснимое». Его драмы на сегодняшний день — одни из наиболее востребованных на мировых сценах. Фоссе пишет романы, урезанные до стиля, который называют «минимализм Фоссе», передает «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Нобелевский комитет
ТЕГИ:Рынок ТрудаЭкономикаНобелевская Премия

Горячие новости

Все новости

партнеры