Правительство выделит средства на поддержку разработчиков видеоигр

Российское правительство должно до 15 октября выделить финансирование на поддержку отечественных разработчиков видеоигр из федерального бюджета. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин после своей поездки в Якутию в июне.

Согласно опубликованному на сайте Кремля перечню поручений, средства будут направлены профильному институту развития — автономной некоммерческой организации «Институт развития интернета».

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В первой половине 2024 года российский рынок мобильных игр сократился на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив 1,183 млрд загрузок через App Store и Google Play.

Согласно данным международной исследовательской компании Data.ai, 88% всех загрузок пришлось на Google Play, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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