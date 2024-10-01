Пользователи Telegram сообщают о масштабном сбое мессенджера
1 октября пользователи Telegram начали массово жаловаться на сбои в работе приложения. Проблемы стали проявляться примерно в 20:00 по московскому времени, следует из данных мониторинга Downradar и Downdetector.
Множество пользователей сообщают о том, что сообщения не доходят до контактов, а у некоторых наблюдаются трудности с загрузкой чатов и медиафайлов.
На данный момент причина сбоя в работе сети остается неизвестной, но большинство проблем наблюдаются у пользователей из России.
За последние 15 минут на работу пожаловались свыше двух тыс. человек, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru