Пользователи жалуются на сбой в работе Twitter

Сбои в работе Twitter начались в ночь на субботу, 17 апреля. Пик жалоб пришелся примерно на 3:00 (мск), согласно данным сервиса Downdetector, который фиксирует проблемы в работе и отключения ресурсов. Сбои продолжаются до настоящего времени. Более 90% жалоб связаны с проблемами на сайте, еще восемь процентов пользователей отмечают, что не могут загрузить ресурс.

Стало известно, почему Роскомнадзор не сможет замедлить Twitter

Социальная сеть Twitter признала, что пользователи могут испытывать проблемы с загрузкой сообщений.

«У некоторых из вас могут не загружаться твиты. Мы работаем над решением проблемы», — сказано в посте в официальном аккаунте компании.

Ранее гендиректор Telecom Daily Денис Кусков в эфире НСН заявил, что блокировки интернет-сайтов в современном мире в принципе лишены смысла.

«Роскомнадзор принял решение о замедлении скорости доступа к Twitter, и сбой в работе сайтов госорганов мог быть вызван именно этим. Нужно понимать, что Twitter, в отличие от других соцсетей, не требует больших скоростей для своей работы, так как вес контента, по большому счету, занимает очень мало и замедление не скажется на его работе. Так что замедление работы Twitter – не самая благодарная почва для Роскомнадзора, особенно после ситуации с попытками блокировки мессенджера Telegram», - сказал Кусков.

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