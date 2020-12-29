В прокуратуре Москвы назвали топ‑5 фраз телефонных мошенников

Начальник отдела взаимодействия со средствами массовой информации и правового обеспечения прокуратуры Москвы Людмила Нефёдова рассказала о признаках того, что вы общаетесь с мошенниками.

По ее словам, если вам звонят и говорят о сомнительной операции с вашей картой в другом городе и требуют назвать сумму на вашем счете, то делать этого категорически не стоит, лучше сразу положить трубку и перезвонить по номеру вашего банка, передает «Радио1».

Точно также стоит поступить, если вас пугают сообщением, что на вас оформили кредит и требуют ваши персональные данные или требуют продиктовать код из смс.

Также не надо ставить какие-либо приложения на телефон по звонкам от представителей банка, ведь это может быть опасная программа, которая похитит вашу конфиденциальную информацию.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:Мошенники
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