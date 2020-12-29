В прокуратуре Москвы назвали топ‑5 фраз телефонных мошенников
Начальник отдела взаимодействия со средствами массовой информации и правового обеспечения прокуратуры Москвы Людмила Нефёдова рассказала о признаках того, что вы общаетесь с мошенниками.
По ее словам, если вам звонят и говорят о сомнительной операции с вашей картой в другом городе и требуют назвать сумму на вашем счете, то делать этого категорически не стоит, лучше сразу положить трубку и перезвонить по номеру вашего банка, передает «Радио1».
Точно также стоит поступить, если вас пугают сообщением, что на вас оформили кредит и требуют ваши персональные данные или требуют продиктовать код из смс.
Также не надо ставить какие-либо приложения на телефон по звонкам от представителей банка, ведь это может быть опасная программа, которая похитит вашу конфиденциальную информацию.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,1 млн+27 002 / сут.
Умерли
55 827+562 / сут.
Выздоровели
2,5 млн+24 874 / сут.
- Бывшего схимонаха Сергия арестовали на два месяца
- В МИД Украины назвали вакцину «Спутник V» гибридным оружием России
- Собянин заявил о пике заболеваемости COVID-19 в Москве
- Песков: Умозаключения о бункере Путина — абсолютная ерунда
- Роспотребнадзор: Вентиляция в самолётах снижает риск заражения коронавирусом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru