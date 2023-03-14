Песков рассказал о сотрудничестве России с другими государствами в сфере науки

Он отметил, что мир гораздо более многообразен. По словам Пескова, Россия, не по своей инициативе, потеряла целое направление международного сотрудничества.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что расходы по госпрограмме «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» в 2023 году составят 1,2 трлн рублей. По его словам, почти половина из них будет направлена на исследования и разработки, сообщает НСН.

