Песков рассказал о сотрудничестве России с другими государствами в сфере науки

Мир науки не ограничивается только странами Запада, Россия будет развивать научное сотрудничество с другими странами, где имеются сильные научные школы и которые заинтересованы во взаимодействии с российскими коллегами. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.

Путин и Лукашенко обсудили развитие связей в науке и образовании

Он отметил, что мир гораздо более многообразен. По словам Пескова, Россия, не по своей инициативе, потеряла целое направление международного сотрудничества.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что расходы по госпрограмме «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» в 2023 году составят 1,2 трлн рублей. По его словам, почти половина из них будет направлена на исследования и разработки, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:РоссияДмитрий Песков
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