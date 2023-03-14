Песков рассказал о сотрудничестве России с другими государствами в сфере науки
Мир науки не ограничивается только странами Запада, Россия будет развивать научное сотрудничество с другими странами, где имеются сильные научные школы и которые заинтересованы во взаимодействии с российскими коллегами. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что мир гораздо более многообразен. По словам Пескова, Россия, не по своей инициативе, потеряла целое направление международного сотрудничества.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что расходы по госпрограмме «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» в 2023 году составят 1,2 трлн рублей. По его словам, почти половина из них будет направлена на исследования и разработки, сообщает НСН.
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