Песков прокомментировал отток российских ученых
В Кремле не считают трагедией отъезд российских ученых за рубеж. Об этом накануне заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, ученые уезжают туда, где им предлагаются интересные условия и комфортные условия. Государство должно эти условия обеспечивать, но ученые свободны сами выбирать, куда им уезжать.
Он также отметил, что конкуренция в этой среде жесткая, но Россия в этой конкуренции участвует: какие-то специалисты уезжают, а кто-то возвращается.
Ранее Владимир Путин во время послания Федеральному собранию отметил необходимость развивать науку в стране. По его словам, на исследования до 2024 года будет выделено более 1 триллион 630 миллиардов рублей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 996 / сут.
Умерли
107 тыс.+397 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+8 934 / сут.
- Ассоциация туроператоров: Чартеры на курорты Египта возможны после 15 мая
- Предприятия Арктики были оштрафованы на 17,5 млн рублей
- СМИ: Власти Индонезии рассказали об исчезнувшей подлодке
- «Да, это про вас». Захарова советует США ассоциироваться с Шерханом и Табаки
- Песков прокомментировал отток российских ученых
- Рубль растет после заявлений Шойгу по Крыму
- Суд снял с россиянина обвинения в непристойной фотосессии в Дубае
- Польша призвала Германию отказаться от «Северного потока — 2»
- Власти Японии планируют ввести режим ЧС из-за коронавируса
- Шойгу заявил о возросшей активности НАТО у границ России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru