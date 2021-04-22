Песков прокомментировал отток российских ученых

В Кремле не считают трагедией отъезд российских ученых за рубеж. Об этом накануне заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, ученые уезжают туда, где им предлагаются интересные условия и комфортные условия. Государство должно эти условия обеспечивать, но ученые свободны сами выбирать, куда им уезжать.

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Он также отметил, что конкуренция в этой среде жесткая, но Россия в этой конкуренции участвует: какие-то специалисты уезжают, а кто-то возвращается.

Ранее Владимир Путин во время послания Федеральному собранию отметил необходимость развивать науку в стране. По его словам, на исследования до 2024 года будет выделено более 1 триллион 630 миллиардов рублей.


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ФОТО: www.test.newsru.co.il
ТЕГИ:НаукаДмитрий ПесковКремльУченые
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