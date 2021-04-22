Песков прокомментировал отток российских ученых

Он также отметил, что конкуренция в этой среде жесткая, но Россия в этой конкуренции участвует: какие-то специалисты уезжают, а кто-то возвращается.

Ранее Владимир Путин во время послания Федеральному собранию отметил необходимость развивать науку в стране. По его словам, на исследования до 2024 года будет выделено более 1 триллион 630 миллиардов рублей.



