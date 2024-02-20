Первый пациент с имплантом в мозге смог управлять компьютерной мышью силой мысли

Первый пациент с имплантом компании Neuralink в мозге смог управлять компьютерной мышью силой мысли, рассказал американский бизнесмен Илон Маск. Его слова приводит агентство Reuters.

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«Прогресс хороший, и пациент, похоже, полностью восстановился... Пациент может перемещать мышь по экрану, просто думая», - сказал Маск.

Теперь, по его словам, Neuralink тестирует нажатия на кнопку мыши.

В январе Маск сообщил, что первый человек получил имплант компании Neuralink и чувствует себя хорошо. По словам бизнесмена, первые полученные данные о работе устройства показывают многообещающие результаты.

Ранее директор Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Алексей Малышев в эфире НСН порассуждал о чипировании людей и указал на риски операций по внедрению имплантов в мозг.

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ФОТО: ТАСС / Станислав Красильников
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