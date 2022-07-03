Перечислены данные, которые нельзя хранить на телефоне
Значительная часть пользователей гаджетов не уделяет достаточно внимания цифровой гигиене своего устройства, сообщает «Прайм» со ссылкой на директора по специальным проектам Angara Security Александра Дворянского, который сослался на статистику.
По его словам, пользователям необходимо регулярно чистить cookies и кэш. Также необходимо проявлять внимательность при просмотре интернет-ресурсов и скачивании приложений.
Кроме того, стоит вовремя обновлять антивирус и не хранить в телефоне документы и пароли. Дворянский не советует входить с устройства в банковские и прочие приложения, содержащие учетные и персональные данные, при использовании неизвестной или недоверенной сети Wi-Fi и включенных VPN-сервисах.
Напомним, Роскомнадзор намерен ограничить работу еще ряда VPN-сервисов. Регулятор ведет опрос банков о том, какими сервисами они пользуются.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 285 / сут.
Умерли
381 тыс.+51 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 488 / сут.
- Перечислены данные, которые нельзя хранить на телефоне
- Росгидрометцентр составил прогноз погоды в Москве в июле
- Гладков: В результате ЧП в Белгороде погибли три человека
- Стало известно, как бесплатно вылечить зубы в частной клинике
- Пушков рассказал, как Запад попался на самообмане
- Гладков: В Белгороде после серии хлопков пострадали три человека
- Роналду захотел покинуть «Манчестер Юнайтед»
- Юбилейный концерт группы «Руки вверх» посетили более 70 тысяч человек
- Кадыров: Жители Лисичанска встречают союзные силы с цветами
- СМИ: Трамп объявит о выдвижении в президенты в ближайшие месяцы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru