Палеонтологи обнаружили останки древнейшей ящерицы в музее Лондона
Ученые из Бристольской школы наук о Земле сделали «переоткрытие» благодаря обнаруженной в Музее естественной истории в Лондоне окаменелости. После современного технического анализа образца они смогли установить, что находка содержит фрагменты древнейшей ящерицы, которая изменила взгляд на эволюцию современных змей и ящериц, сообщает журнал Science Advances.
Исследованная окаменелость хранилась в лондонском музее с 1950-х годв и была исследована с помощью рентгеновской технологии.
Скелет распространенной ископаемой рептилии принадлежит близкой родственнице новозеландской гаттерии. Открытому виду ящериц дали название Cryptovaranoides microlanius («маленький мясник») из-за острых режущих зубов.
Ученые отмечают, что «переоткрытие» повлияет на пересмотр всех теории происхождения ящериц и змей, а также оценки скорости их эволюции.
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