Во «Вконтакте» произошел сбой

Крупнейшая российская социальная сеть «Вконтакте» работает с перебоями. Ее пользователи массово жалуются на сбой в доступе.

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Пресс-служба платформы заявила, что компания работает над восстановлением доступа к сервисам социальной сети.

Проблемы с доступом в социальную сеть начались утром во вторник, 16 января, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Социальные СетиВконтакте

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