Во «Вконтакте» произошел сбой
16 января 202411:27
Крупнейшая российская социальная сеть «Вконтакте» работает с перебоями. Ее пользователи массово жалуются на сбой в доступе.
Пресс-служба платформы заявила, что компания работает над восстановлением доступа к сервисам социальной сети.
Проблемы с доступом в социальную сеть начались утром во вторник, 16 января, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru