OpenAI выпустит ИИ-устройство, которое заменит смартфоны

По предварительным данным, компания уже приступила к разработке собственных микрочипов, чтобы увеличить производительность подобных устройств.

Ранее глава компании OpenAI Сэм Альтман заявил, что китайский чат-бот DeepSeek является впечатляющей моделью. Отвечая на вопрос о расследовании Microsoft и OpenAI в отношении китайского стартапа, он указал, что рад иметь на одного конкурента больше и не намерен обращаться в суд.

До этого в СМИ появилась информация, что китайскую компанию DeepSeek подозревают в несанкционированном сборе данных разработчика ChatGPT компании OpenAI, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

