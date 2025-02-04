OpenAI выпустит ИИ-устройство, которое заменит смартфоны

OpenAI выпустит ИИ-устройство, которое заменит смартфоны, глава OpenAI Сэм Альтман и экс-дизайнер Apple Джони Айв уже приступила к разработке, сообщает Nikkei Asia.

Отмечается, что в таком устройстве голос станет ключевым элементом пользовательского интерфейса, любые действия можно будет осуществить именно с помощью голосовых команд.

«Война интеллектов»: В использовании OpenAI китайской DeepSeek не увидели нарушений

По предварительным данным, компания уже приступила к разработке собственных микрочипов, чтобы увеличить производительность подобных устройств.

Ранее глава компании OpenAI Сэм Альтман заявил, что китайский чат-бот DeepSeek является впечатляющей моделью. Отвечая на вопрос о расследовании Microsoft и OpenAI в отношении китайского стартапа, он указал, что рад иметь на одного конкурента больше и не намерен обращаться в суд.

До этого в СМИ появилась информация, что китайскую компанию DeepSeek подозревают в несанкционированном сборе данных разработчика ChatGPT компании OpenAI, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / IMAGO / Science Photo Library
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