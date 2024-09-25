OpenAI представила нового голосового помощника для ChatGPT
OpenAI запускает нового голосового помощника для всех платных пользователей своего чат-бота ChatGPT, сообщает Bloomberg.
Ранее запуск пришлось отменить из-за возможных проблем с безопасностью. Помощник будет работать на базе новой модели GPT-4o. По данным агентства, новому помощнику не хватает некоторых функций, которые OpenAI изначально показала.
Так, чат-бот в настоящее время не может получить доступ к функции «компьютерного зрения», которая позволила бы ему предлагать обратную связь, используя изображение с камеры смартфона.
Ранее хакеры похитили данные о разработке технологий искусственного интеллекта, получив доступ к внутренней переписке компании-создателя чатбота ChatGPT OpenAI, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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