OpenAI представила нового голосового помощника для ChatGPT

Ранее запуск пришлось отменить из-за возможных проблем с безопасностью. Помощник будет работать на базе новой модели GPT-4o. По данным агентства, новому помощнику не хватает некоторых функций, которые OpenAI изначально показала.

Так, чат-бот в настоящее время не может получить доступ к функции «компьютерного зрения», которая позволила бы ему предлагать обратную связь, используя изображение с камеры смартфона.

Ранее хакеры похитили данные о разработке технологий искусственного интеллекта, получив доступ к внутренней переписке компании-создателя чатбота ChatGPT OpenAI, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

