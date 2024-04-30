Американские СМИ обвинили создателя ChatGPT в нарушении авторских прав

Иски поступили от газет New York Daily News, Denver Post, Chicago Tribune и других. Всего заявления подали восемь СМИ.

Руководство изданий обвинило OpenAI в хищении миллионов статей. Утверждается, что публикации были защищены авторским правом, но создатель ChatGPT использовал их без разрешения и оплаты.

OpenAI с 1 апреля разрешила использование ChatGPT без регистрации, напоминает «Радиоточка НСН».

