Американские СМИ обвинили создателя ChatGPT в нарушении авторских прав
Американские средства массовой информации уличили разработчика чат-бота ChatGPT - компанию OpenAI - в нарушении авторских прав, пишет издание Axios со ссылкой на документы суда.
Иски поступили от газет New York Daily News, Denver Post, Chicago Tribune и других. Всего заявления подали восемь СМИ.
Руководство изданий обвинило OpenAI в хищении миллионов статей. Утверждается, что публикации были защищены авторским правом, но создатель ChatGPT использовал их без разрешения и оплаты.
OpenAI с 1 апреля разрешила использование ChatGPT без регистрации, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru